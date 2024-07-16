"Темники" в Укрінформі: поліція не знайшла підстав для відкриття кримінальної справи

Національна поліція за дорученням офісу Генерального прокурора дослідила ситуацію з "темниками" в агентстві Укрінформ. Втім, вони не знайшли підстав для відкриття кримінального провадження.

Однак, якщо постраждалі подадуть заяви про злочин, шанси на відкриття провадження зростуть. Попри це, народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що встановити замовників і виконавців буде складно.

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Що повідомили в поліції стосовно "темників" Укрінформу

Національна поліція України за дорученням офісу Генерального прокурора дослідила ситуацію з так званими "темниками" в агентстві "Укрінформ" і не виявила підстав для відкриття кримінального провадження. Це дослідження було проведене за запитом Юрчишина.

Результат розгляду запиту / Фото Ярослава Юрчишина

Однак це не означає, що справа закрита остаточно.

Звісно, це просто звернення. Якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шанси добитися відкриття куди вищі. А от встановити як виконавців так і замовників при такі мотивації точно буде складно. Бо ж немає підстав,

– зазначив Юрчишин.

Що таке "темник" Темник – документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на думку аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій. Зазвичай, термін стосується пострадянських країн, в основному, України та Росії.

Що відомо про "темників" в Укрінформі