Укріплення окупації Росії може призвести до трагедій у Казахстані, – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що укріплення окупації Казахстану Росією може мати важкі наслідки. У держави-агресорки зараз достатньо сил, аби вдарити одразу у кількох напрямках.

Про це Чубаров повідомив у коментарі ЗМІ. Голова Меджлісу розцінює дії Росії в Казахстані виключно, як окупацію.

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Росія та сателіти подавлюють волю казахів

На думку Чубарова, Росія та її сателіти намагаються подавити волю казахського народу, який хоче вирішувати свою долю.

Ми пережили це і переживаємо вже вісім років, коли російські війська вторглися на нашу землю, окупували частину України, Крим, і зараз там постійні репресії. На казахів за умови укріплення російської окупації в Казахстані чекають дуже великі трагедії,

– наголосив Чубаров.

Україні, незважаючи на те, що в епіцентрі уваги зараз Казахстан, важливо бути пильною. Адже держава-агресорка має достатньо сил, аби вдарити одразу у кількох напрямках. Москва, каже Чубаров, намагається "змусити світ грати лише за її правилами, для цього напружуючи ситуацію".

Росія може піти на неочікувані кроки

Вона (Росія – 24 канал) може розширити своє вторгнення на території України. Але Росія може здійснити агресію і проти інших своїх сусідів. Я не виключаю, що й членів НАТО. Скажімо, балтійські країни,

– зауважив голова Меджлісу.

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Останні новини про протести в Казахстані:

Масові протести охопили Казахстан на початку січня.

Першою причиною стало підняття ціни на газ. Відставка уряду та зниження вартості "блакитного палива" не зупинили народний гнів.

Епіцентром протестів стало місто Алмати.

Президент Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська, це було погоджено.

Так звані "російські миротворці" прибувають в Казахстан майже цілодобово.

Затримання учасників протестів тривають, затриманих майже 6 тисяч.

Тим часом, дані щодо загиблих відрізняються, точної офіційної інформації поки немає.

Дивіться відео про протести в Казахстані: