"В укриття, бігом!": у поліції показали перші хвилини жорстоких ударів по Києву

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав, що відбувалося під час нічного обстрілу Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олексія Білошицького.

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Що відбувалося у Києві вночі 17 червня

Поліцейські допомагали киянам понад 9 годин. Ліквідація наслідків ворожого терористичного удару триває, адже ще не всі завали розібрані. У столиці дедалі більше жертв – тіла витягають з-під завалів.

В ролику Патрульної поліції чути, як летить "Шахед". Правоохоронці забігають у підземний перехід.

В іншому місті поліцейський кричить людям на вулиці, щоб ті йшли в укриття. Він лягає на землю, щоб захиститися. Буквально за кілька секунд стається вибух і спалахує пожежа.

Окрім цього, в ролику показано порятунок поранених і роботу ДСНС і поліції усередині пошкодженого будинку. Жителів виводять на вулицю, а якщо вони не в змозі вийти або вихід заблоковано – вибивають двері.

Телефон тим часом показує по четвертій ранку – ще одна безсонна жахлива ніч із загиблими.

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Країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Ворог запустив понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву – 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев'ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту,

– написав Білошицький.

Нагадаємо, під час нещодавнього обстрілу Києва 6 червня загинули рятувальники і були поранені пресофіцери ДСНС.