Укриття вночі перевірятимуть патрульні: Кличко сказав, чи були закриті двері сховища поліклініки

Наразі неможливо встановити, чи було зачинено укриття поліклініки в Деснянському районі, біля якого загинули люди цієї ночі. Оскільки вибуховою хвилею вибило всі двері та вікна.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, зауваживши, що це має встановити розслідування. Мер також повідомив, що розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві і нагадав, хто за це відповідальний.

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У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці,

– зазначив Віталій Кличко.



Наразі неможливо відповісти, чи дійсно двері укриття поліклініки були зачинені / Фото з телеграму Віталія Кличка

Патрульні перевірятимуть доступ до укриттів уночі

Віталій Кличко наголосив, що міська рада домовилась з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.

Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам,

– повідомив мер.



Вирва на місці влучання уламків ракет у Деснянському районі / Фото з телеграму Віталія Кличка

Чи були зачинені двері в укриття поліклініки

! Обставини трагедії: чи були зачинені двері укриття, службове недбальство охоронця та роль адміністрації поліклініки – встановить розслідування. Цим займається поліція, Служба безпеки України та прокуратура.

Віталій Кличко наголосив, що наразі слідство встановлює, чи відчиненим було укриття: чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.

За даними мера у Деснянському районі пошкоджені 3 школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей – троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, зокрема дитина.

Що цьому передувало