"Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити обсяги виробництва через війська Росії біля кордону

На тлі стягування військ Росії до кордонів нашої держави "Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити виготовлення продукції, необхідної для Збройних сил України.

У концерні зазначили, що для них своєчасне і якісне забезпечення військовою технікою та озброєнням ЗСУ є першочерговим завданням.

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Генеральний директор Юрій Гусєв заявив, що "Укроборонпром" розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, які спрямовані на посилення обороноздатності нашої країни.

Державний концерн "Укроборонпром" та підприємства, що входять до його складу, перебувають на варті національних інтересів України та щодня роблять внесок у зміцнення обороноздатності України,

– наголосили у держпідприємстві.

Там також нагадали, що у 2020 році підприємства концерну на 100% виконали державне оборонне замовлення, а кожен 5-й контракт – із випередженням графіка. Загалом обсяги виробництва склали 30,2 мільярда гривень.

"Однак, потенціал державних оборонних підприємств значно більший", – додали в "Укроборонпромі".



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу