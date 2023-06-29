Укроборонпром припинив свою діяльність: що буде далі з концерном

Укроборонпром припиняє діяльність. Його трансформують в іншу структуру з новою назвою. Оборонне підприємство очолить Герман Сметанін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про припинення діяльности Укроборонпрому. Він створив відповідний допис у соцмережах у четвер, 29 червня.

Читайте також Укроборонпром передав ЗСУ партію артилерійських снарядів, вироблених разом з країною НАТО

Що буде з Укроборонпромом

Як пояснив Камишін, у найбільшому оборонному підприємстві України почалися зміни. Стартувала його трансформація та корпоратизація.

Відсьогодні (29 червня – 24 Канал) припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість",

– повідомив міністр.

Камишін анонсував переведення штату та передачу майна. Після цього компанія має сформувати Наглядову раду відповідно до стандартів OECD. За словами міністра стратегічної промисловості, "Укроборонпром 2.0" стане важливим елементом в "Україні 2.0".

Перед реорганізацією в Укроборонпромі змінився гендиректор

Володимир Зеленський своїм наказом зняв Юрія Гусєва з посади генерального директора. Це сталося 27 червня.

Новим очільником став 31-річний Герман Сметанін. Перед ним поставили 3 задачі: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, створити ефективну антикорупційну інфраструктуру в Укроборонпромі та трансформувати цю компанію.

Сметанін пройшов кар'єрний шлях від інженера до керівника заводів. Він керував харківським Заводом імені Малишева та був директором Харківського бронетанкового заводу.

, OECD розшифровується як Organisation for Economic Co-operation and Development. Це Організація економічного співробітництва та розвитку. Міжнародна структура об'єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу.