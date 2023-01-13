В Укроборонпромі вже випробували український ударний дрон: який наступний етап

На початку грудня державний концерн оголосив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника. Дальність польоту української пташки сягає 1 тисячі кілометрів.

Випробування безпілотника тривали близько місяця. Тепер розробка дрона досягла етапу, коли про нього не можна нічого говорити.

Варте уваги Укроборонпром переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника

Який наступний етап роботи

Речниця Укроборонпрому Наталія Сад зазначила, що працівники концерну намагалися максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуються до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави.

Нагадаємо, що в жовтні українська компанія розробила новий безпілотник. До речі, "акула" вже повністю готова до застосування на полі бою.

У компанії зазначили, що "Шарк" сконструйований для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.

Окрім того, винахідники передбачили, що дрон може корегувати далекобійне озброєння. Зокрема, і американську реактивну артилерійську систему HIMARS.

Що відомо про новий український безпілотник