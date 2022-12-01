Легендарні "Байрактари" й "Джавеліни": Укрпошта представляє поштові марки "Зброя Перемоги"
У грудні 2022 року Укрпошта представляє нові поштові марки "Зброя перемоги". Передзамовлення можна оформити вже з 1 грудня.
Нові марки введуть в обіг вже 6 грудня. Цього дня Україна відзначить День Збройних Сил України.
Зауважте Укрпошта працюватиме під час повного блекауту
У сьогоденні наших реалій, коли росія веде повномасштабну війну проти України, як ніколи важливо висловити шану та підтримку військовим, які невтомно тримають оборону на рубежах та відбивають атаки ворога,
– мовиться у повідомленні.
Саме тому українцям представили нові поштові марки "Зброя Перемоги". Метою є подякувати ЗСУ за стійкість, міць, відвагу. Частину грошей від продажів спрямують на допомогу українським воїнам.
Маркований аркуш складатиметься з 6 поштових марок. Там зобразять:
- "Вільху";
- "Нептун";
- "Стугну-П";
- "Байрактар ТБ2";
- "Джавелін";
- "M142 Хаймарс".
Загалом тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.
Зауважте! Раніше Укрпошта анонсувала випуск марок "Херсон – це Україна", присвячених звільненню міста від російських окупантів. Українців новина потішила. Вони заявили, що хочуть додати цю марку до своєї колекції.