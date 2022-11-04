Укрпошта випустила поштову марку "Кримський міст на біс!": який вона має вигляд

Сьогодні, 4 листопада, "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Кримський міст на біс!". Урочисте спецпогашення штемпелем "Перший день" провели у символічному місці – на пішохідно-велосипедному мосту, що пролягає через Володимирський узвіз, який у народі називають "мостом Кличка".

Нагадаємо, що 10 жовтня міст у самому серці столиці став ціллю ворога і зазнав ракетної атаки з боку Росії. Попри атаку конструкція залишилася майже неушкодженою, інформує 24 канал.

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Презентація нової поштової марки

Участь у заході взяли генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, голова Фонду держмайна, делегат Курултаю кримськотатарського народу, член української переговорної групи Умєров Рустем та автор поштової марки Юрій Шаповал.

Росія почала свою агресію в Україні з окупації Криму, а Україна закінчить цю війну, звільнивши всі території від ворогів. Такої незаконної споруди, як "Кримський міст", в українському Криму не буде,

– зазначив Умєров Рустем.

На презентації наголосили, що Кримський міст – це незаконно побудований транспортний перехід. Наразі він з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із Росією. У рамках повномасштабної війни, розпочатої окупантами 24 лютого 2022 року, саме через нього переправляли військові ешелони росіян, техніку і боєприпаси.

Особливості дизайну поштової марки "Кримський міст на біс!"

8 жовтня Кримський міст було пошкоджено вибухівкою , що частково обмежило шляхи постачання озброєння. Цього ж дня Укрпошта оголосила про випуск тематичної художньої марки.

Поштова марка "Кримський міст на біс!" містить кілька цікавих деталей:

недопалок у руках героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти створюють собі забагато проблем через паління в заборонених місцях,

автомобіль, що летить у прірву та губить награбовану побутову техніку,

Байрактар, який "випадково" пролітав над мостом та розбитий ворожий танк.



Автором поштової марки став Юрій Шаповал / Фото Укрпошта

Тираж поштової марки зменшено порівняно з анонсованим, він становитиме 2,1 мільйона екземплярів або 300 тисяч маркових аркушів. Це повинно підвищити колекційну цінність. Номінальна вартість – М (бо міст), що коштує 18 гривень за марку або 126 гривень за аркуш з 7 марок. До поштової марки буде випущено:

конверт "Перший день",

листівку,

немаркований художній конверт.

"Значущі події, які відбуваються в нашій країні, закарбовує українська філателія. Кримський міст – тимчасово небажаний зв'язок України з Росією, символ окупації, свавілля. Вибух, що стався на мосту – передвісник майбутнього розпаду держави-терориста", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта щодня працює заради перемоги країни та задля кожного українця. Ми трансформуємо нашу лють в силу, відновлюємо власну ідентичність і створюємо нові культурні шедеври воєнного часу,

– додав він.



Придбати новий поштовий набір "Кримський міст на біс!" можна з 4 листопада / Фото Укрпошта

Автором поштової марки став Юрій Шаповал – художник-живописець, який працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.

Покликання художника полягає не лише в створенні красивої картинки, яка сподобається кожному. Важливо вкладати у свої твори історію, глибокі смисли, передавати емоції, наштовхувати на роздуми. Поштові марки зберігають не лише культурний спадок та історію українців, а й стали одним із видів нашої зброї,

– зазначив Юрій Шаповал.

Як придбати новий набір

Придбати новий поштовий набір "Кримський міст на біс!" можна з 4 листопада в усіх відділеннях Укрпошти та на офіційному сайті. Він також доступний на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Онлайн можна придбати до 10 поштових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок на одне замовлення.

Конверти "Перший день" можна буде придбати лише у відділеннях поштового зв’язку, проте з певним обмеженням – не більше, як 2 екземпляри на одне замовлення.

Також на всіх онлайн-майданчиках пропонують купити тематичний мерч із зображенням нової марки: футболки, світшоти та 2 види магнітів.

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