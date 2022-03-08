Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль, іді на*уй!": оберіть найкращий ескіз

"Укрпошта" випустить поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді на*уй!". На офіційній сторінці компанії у фейсбуці вже розпочали голосування за найкращий ескіз.

У компанії розповіли, що охочих взяти участь у конкурсі було дуже багато і він навіть вийшов за межі України.

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Ми отримали майже 500 листів з ідеями для поштових марок! Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України,

– йдеться у повідомленні.

Тож в "Укрпошті" зібрали 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів. З них виможете обрати найкращий, який піде у друк.

З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русскій воєнний корабль, іді на#уй!",

– додали в "Укрпошті".

Голосування триватиме до 10 березня. Переможця оголосять 11 березня.

Пропонуємо ознайомитися з ескізами, які беруть участь у конкурсі:

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