Тепер працівники Укрпошти будуть озброєні: Рада підтримала відповідний закон

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить співробітникам Укрпошти носити та застосовувати вогнепальну зброю. Втім, дозволено це буде лише підготовленим співробітникам.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що працівники Укрпошти отримають право використовувати вогнепальну зброю для захисту грошових коштів. Зокрема, зазначається, що працівники зможуть застосовувати зброю лише в певних випадках.

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Працівники Укрпошти володітимуть зброєю

Верховна Рада прийняла закон, що надає працівникам Укрпошти право носити та використовувати вогнепальну зброю для захисту поштових фондів від нападів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, працівники зможуть застосовувати зброю для захисту грошових коштів після проходження відповідної підготовки.

Використання вогнепальної зброї дозволено буде тільки у виняткових випадках, таких як відбиття нападу на персонал оператора поштового зв’язку чи при груповому нападі на поштові об'єкти з метою збереження грошових коштів.

Застосування зброї без попередження допускається лише у разі збройного або раптового нападу із застосуванням транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, а також для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

При заподіянні шкоди життю чи здоров'ю особи працівники зобов'язані надати невідкладну медичну допомогу, викликати швидку і повідомити про інцидент керівництво та поліцію.

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