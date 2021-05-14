В Укрпошті ожили бджоли, але відправник відмовляється їх забирати

В Укрпошті поскаржилися, що змогли "оживити" донедавна мертвих бджіл, але тепер їхній власник відмовляється їх забирати. Відтак 48 ящиків з живими комахами другу добу перебувають на складі пошти.

Про це розповіла Закарпатська дирекція Укрпошти. Там наголосили, що відправники тричі були у відділенні пошти й бачили живих бджіл.

Важливо Мертві бджоли загули: частина "померлих" комах з вантажівки Укрпошти ожила

Бджіл покинули напризволяще

Укрпошта проінформувала відправників про те, що їм необхідно забрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже Укрпошта не має можливості утримувати комах в належних умовах. Наразі комахи перебувають у 48 ящиках на складі відділення Укрпошти в місті Іршава.

Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, Укрпошта публічно закликає відправників забрати бджолопакети й забезпечити належні умови догляду,

– наголосили в Укрпошті.

Що відомо про мертвих бджіл

11 травня у Закарпатській області стався трагічний інцидент – під час перевезення загинули 8 мільйонів бджіл. Це трапилася через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всередині авто.

Бджолярі вже звернулися до правоохоронців і заявили, що будуть судитися з Укрпоштою. Загальна ринкова вартість комах, яких везли вантажівкою, сягає близько 500 тисяч гривень.

Однак вже 13 травня керівник Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що у понад 100 з 300 ящиках бджоли "воскресли".

Як бджоли "воскресли"

У Спілці пасічників України пояснили, що бджоли могли впасти у пригнічений стан. Це сталося через нестачу свіжого повітря. Особливо вплинути на їхнє самопочуття могло перевищення допустимої кількості в одному ящику.