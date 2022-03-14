Укрпошту на Донеччині атакували ракетою: компанія жартує, що відправлять зворотну доставку

13 березня російська армія накрила вогнем 22 населені пункти Донеччини. Російські окупанти обстріляли 65 об'єктів.

Серед них – відділення Укрпошти. Акціонерне товариство зазначило, що російські окупанти атакували дах ракетою.

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Ймовірно, це тонкий натяк на знищений російський штурмовик Су-34. Його збив під Черніговом мобілізований працівник Укрпошти капітан Сергій Чижиков.

Як виглядає відділення Укрпошти після обстрілів:

Нагадаємо, що раніше окупанти знищили відділення пошти у Куп'янську. Крім того, є проблеми з базою даних.

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