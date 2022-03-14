Укрпошту на Донеччині атакували ракетою: компанія жартує, що відправлять зворотну доставку

14 березня 2022 , 21:42
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Джерело:

фейсбук Укрпошта

13 березня російська армія накрила вогнем 22 населені пункти Донеччини. Російські окупанти обстріляли 65 об'єктів.

Серед них – відділення Укрпошти. Акціонерне товариство зазначило, що російські окупанти атакували дах ракетою. 

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Зараз оформимо зворотну доставку, досвід вже є,
– написали на сторінці компанії.

Ймовірно, це тонкий натяк на знищений російський штурмовик Су-34. Його збив під Черніговом мобілізований працівник Укрпошти капітан Сергій Чижиков.

Як виглядає відділення Укрпошти після обстрілів: 

Нагадаємо, що раніше окупанти знищили відділення пошти у Куп'янську. Крім того, є проблеми з базою даних. 

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Автор: Юлія Бабич