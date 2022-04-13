В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримуються через нічні обстріли ворога
13 квітня 2022 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Через обстріли станції Укрзалізниці вночі, низка потягів курсує із затримкою. Зокрема, ті, що прямують ділянкою Шепетівка – Бердичів.
Так, окупанти обстріляли залізничну станцію у Центрі України. На щастя, ніхто не постраждав.
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Які затримки на маршрутах
Наразі просування ділянкою є безпечним. Однак в УЗ показали перелік поїздів, що рухаються із затримками:
- №95 Київ – Рахів +6,5,
- №149 Київ – Івано-Франківськ +4,
- №91 Київ – Львів +1.39,
- №29 Київ – Ужгород +3,
- №7 Київ – Чернівці +5.30,
- №30 Ужгород – Київ +4.30,
- №96 Рахів – Київ +5,
- №44 Івано-Франківськ – Київ +5,
- №2 Івано-Франківськ – Харків +6,
- №142 Львів – Лозова +2.5,
- №130 Івано-Франківськ – Кременчук +5,
- №98 Ковель – Київ +3,
- №18 Ужгород – Харків +6,
- №97 Київ – Ковель +7,36,
- №77 Одеса – Ковель +5,5,
- №232 Львів – Дніпро +7,41,
- №14 Солотвино – Київ +1,04,
- №716 Перемишль – Київ +1,11
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