В Укрзалізниці вирішили проблему з браком дизельного пального

Укрзалізниця вирішила питання з відсутністю дизельного пального для залізничного транспорту. Наразі компанія та постачальники узгоджують плани його відвантаження.
Джерело:Укрзалізниця
Виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що проблему з відмовою постачальників відвантажувати пальне вже владнали. За його словами, це дозволить забезпечити Укрзалізницю дизельним пальним на найближчий час.
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У пресслужбі Укрзалізниці зауважили, що наразі компанія працює над забезпеченням стабільної роботи залізничного транспорту.
Зокрема, там вживають заходи для безперебійного постачання необхідного обсягу пального впродовж тривалого часу.Довідка. Укрзалізниця закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з постачальниками. Її механізм побудований на застосуванні котирувань агентства Platts з врахуванням курсів валют. Це дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливанні світових цін на нафтопродукти.
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Що цьому передувало
- В Укрзалізниці 19 квітня повідомили, що компанія опинилася на межі зупинки через відсутність дизельного пального. Тоді заявляли, що його вистачить на 4 дні.
- Наразі національний перевізник має 2 контракти на постачання 10 тисяч тонн палива. Однак постачальники відмовлялися його відвантажувати.
- Варто зауважити, що Укрзалізниця вже стикалася з такою ситуацією у 2019 році.