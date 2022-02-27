Станом на 27 лютого в розкладі рейсів Укрзалізниці відбулися деякі зміни. Однак більшість напрямків продовжують обслуговуватися.

Про це свідчить оновлена карта маршрутів, опублікована в телеграм-каналі Укрзалізниці.

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Укрзалізниця актуалізувала інформацію щодо залізничного сполучення

На карті позначені вокзали, які функціонують, регіони з якими є сполучення, а також регіони, де тимчасово припинена робота Укрзалізниці.

Укрзалізниця актуалізувала інформацію щодо залізничного сполучення / Фото Укрзалізниця

Водночас Укрзалізниця повідомила, що починаючи з 27 лютого цього року із технічних причин тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.

Раніше в Укрзалізниці запевнили, що вони й надалі справно працюватимуть, а евакуаційні рейси будуть виконуватися.





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