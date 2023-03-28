Укрзалізниця дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга

Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Тепер пасажири можуть здати їх та отримати повну вартість, навіть після відправлення потяга.

Про оновлення правил повідомили у пресслужбі компанії.

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Нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України вже набули чинності.

Офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше – не менше, ніж за 9 годин), а також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда,

– зазначили в Укрзалізниці.

Водночас додали, що повернути вартість квитка можна не більше ніж, за годину після відправлення поїзда. Втім, вартість плацкарти при цьому не повертається.

Повернути квиток після відправлення поїзда можливо тільки офлайн.

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Які ще зміни запровадили на Укрзалізниці

Офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Раніше, згідно з правилами, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто. Тепер процедуру дозволено перенести в онлайн;

регульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;

уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;

введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди, пристосовані для з'єднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще у 2006 році, а останні зміни в них вносились у 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень,

– пояснили в Укрзалізниці.