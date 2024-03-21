"Укрзалізниця" не відновила продаж металобрухту через Prozorro,– ЗМІ

"Укрзалізниця" не відновила продаж металобрухту на майданчику Prozorro попри публічну обіцянку голови правління компанії Євгена Лященка зробити це у березні і виставляти на продаж 20 тисяч тонн сировини щомісяця.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на один з українських телеграм-каналів.

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Як зазначає видання, УЗ не проводить "брухтові" аукціони з листопада 2022 року, пояснюючи це відсутністю постанови уряду, яка регламентує цей процес.

Тобто минуло 20 тижнів, засідання Кабміну відбуваються щотижнево, але УЗ не демонструє бажання заробити більше та відновити продажі брухту,

– зазначається в публікації.

Зараз УЗ пропонує скоротити процедуру та продавати самостійно – без узгодження уряду.

"Це добре, оскільки бюрократію потрібно прибирати, але ж у період, коли вносяться зміни у постанову №1054, УЗ все ж таки могла б реалізовувати брухт за схемою, що існує. Проте цього не відбувається", – пише видання.

Безумовно, можна шукати будь-які виправдання, але є факт: бюрократія, некомпетентність або ж "ігри в активність" з боку УЗ завдають збитки економіці, металургам, бюджету і кінець-кінцем самій УЗ,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадують, що у 2023 році УЗ отримала від продажу 113 тисяч тонн металобрухту на внутрішньому ринку 460 мільйонів гривень.

"Витрати "Укрзалізниці" через блокування продажу брухту у 2024 році можуть скласти близько 500 мільйонів гривень. Натомість компанія ініціювала підвищення тарифів на перевезення вантажів на 15%", – резюмує видання.

Раніше повідомлялося про дефіцит металобрухту як сировини для металургійних підприємств.