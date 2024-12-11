Обшуки в Укрзалізниці: викрито схему, за якої провідники роками платили "данину" за роботу

Укрзалізниця спільно з поліцією викрили групу, яка протягом років займалась здирництвом із київських провідників. Йдеться про збір "тіньової каси", зокрема з міжнародних маршрутів, до якої були залучені десятки людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Зауважимо, раніше була інформація про можливі додаткові перевірки пасажирів, обмеження доступу та затримки рейсів.

Дивіться також Укрзалізниця пропонує підвищення тарифів

Наслідки масштабних перевірок на об'єктах Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли, що Департамент стратегічних розслідувань спільно з компанією тривалий час документували випадки здирництва.

Метою було не просто показово спіймати кількох недоброчесних працівників, а зафіксувати, хто саме обкладає провідників "даниною",

– пояснили в УЗ.

Там додали, що у ході розслідування вдалося розплутати весь ланцюг. З'ясувалося, що рядові працівники залізниці фактично стали заручниками добре організованої кримінальної схеми. Вони були змушені були сплачувати "данину" групі колег, зокрема керівникові, який відповідав за роботу провідників на виробничому підрозділі, та очільнику профспілкової організації цього підрозділу.

У середу, 11 грудня, відбулися масштабні обшуки, під час яких було вилучено речові докази та затримано підозрюваних. Щодо причетних будуть направлені клопотання про відсторонення від виконання обов’язків. В Укрзалізниці зазначили, що будуть добиватись справедливо суворих показових судових вироків – аби унеможливити рецидиви.

Вказане розслідування стосується найбільшого столичного виробничого підрозділу, але надалі ретельно перевірятиметься кожен сигнал і по регіональних підрозділах, вказують у компанії.