Укрзалізниця оновила графік евакуаційних поїздів на 11 квітня
11 квітня 2022 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Сьогодні, 11 Квітня, Укрзалізниця запустить додаткові евакуаційні поїзди зі Слов'янська та Покровська. Зазначається, що вони курсуватимуть до західних регіонів України.
Графік призначених поїздів опублікували у телеграм-каналі перевізника. Водночас Укрзалізниця інформує, що електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом та закликає пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.
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Список евакуаційних поїздів на 11 березня
Зі станції Покровськ:
- №239 Покровськ – Тернопіль 11:00;
- №233 Покровськ – Чоп 15:00;
- №235 Покровськ – Чернівці 17:30.
Зі станції Слов’янськ:
- №45 Слов’янськ – Ужгород 12:00;
- №273 Слов’янськ – Львів 17:00.
Персонал Укрзалізниці просить дотримуватися правил безпеки перебування на вокзалі та виконувати вказівки чергового персоналу.
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