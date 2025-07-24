Укрзалізниця посилює перевірку документів при посадці: що потрібно знати пасажирам
- Укрзалізниця посилює контроль документів при посадці через випадки оформлення квитків на чуже ім’я, впроваджуючи ретельніші перевірки і нові інструкції для провідників.
- Пасажирам нагадують про необхідність верифікації при купівлі квитків на міжнародні рейси та підготовку документів для перевірки під час посадки.
Укрзалізниця реагує на скарги пасажирів щодо випадків, коли квитки оформлювали на чуже ім’я. Тепер перевірки будуть ретельнішими, а провідники отримали нові інструкції.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Укрзалізниця оголосила про посилення контролю документів під час посадки у поїзди.
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Не пустять у поїзд із чужим квитком
Причиною такого кроку стала низка звернень від громадян, які повідомляли про випадки неналежної перевірки даних пасажирів поїзними бригадами – зокрема, про збіг імені у квитку та в документі, що посвідчує особу.
Згідно з повідомленням компанії, відтепер контроль буде суворішим і системнішим. На окремих станціях працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони, які перевірятимуть документи під час посадки. Водночас провідники поїздів отримали додаткові вказівки звіряти ім’я у квитку з даними паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.
Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку,
– зазначили в Укрзалізниці.
У компанії нагадують, що вже понад два роки працюють інструменти контролю квитків:
- для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через застосунок Дія;
- сотні пасажирів, які намагалися сісти у поїзд з квитками, оформленими на чуже ім’я, не були допущені до посадки;
- онлайн-платформи, зокрема OLX, допомагають блокувати шахраїв, які продають фальшиві або чужі квитки.
Окремо в УЗ наголосили, що в піковий сезон зростає навантаження на рухомий склад, адже велика частина місць у поїздах резервується для військових, поранених, переселенців, дитячих груп із прифронтових регіонів, а також для міжнародної дипломатії.
Щоб забезпечити потреби всіх пасажирів, компанія призначає додаткові рейси, оптимізує наявний парк вагонів і починає новий етап боротьби з перекупниками.
Укрзалізниця просить пасажирів з розумінням ставитися до нових заходів безпеки та заздалегідь готувати документи для перевірки під час посадки.