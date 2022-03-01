Укрзалізниця причепить два додаткових вагони до потягу Київ – Варшава

1 березня 2022 , 13:32
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця готова евакуювати максимум людей із "гарячих" точок України, які перебувають під обстрілами окупантів.

Так, сьогодні стало відомо, що Укрзалізниця причепить ще два додаткові вагони до поїзда №67 Київ – Варшава.

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Коли відправиться потяг 

Як повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, пріоритет надаватимуть дітям з інвалідністю. 

Поїзд відправиться з Київського вокзалу сьогодні о 19:13. 

Нагадаємо, що відтепер Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень. Переглянути актуальні рейси на 1 березня можна за посиланням або на офіційних сторінках перевізника.  


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Автор: Юлія Бабич