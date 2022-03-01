Укрзалізниця причепить два додаткових вагони до потягу Київ – Варшава
1 березня 2022 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця готова евакуювати максимум людей із "гарячих" точок України, які перебувають під обстрілами окупантів.
Так, сьогодні стало відомо, що Укрзалізниця причепить ще два додаткові вагони до поїзда №67 Київ – Варшава.
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Коли відправиться потяг
Як повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, пріоритет надаватимуть дітям з інвалідністю.
Поїзд відправиться з Київського вокзалу сьогодні о 19:13.
Нагадаємо, що відтепер Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень. Переглянути актуальні рейси на 1 березня можна за посиланням або на офіційних сторінках перевізника.
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