Укрзалізниця причепить два додаткових вагони до потягу Київ – Варшава

Укрзалізниця готова евакуювати максимум людей із "гарячих" точок України, які перебувають під обстрілами окупантів.

Так, сьогодні стало відомо, що Укрзалізниця причепить ще два додаткові вагони до поїзда №67 Київ – Варшава.

Важливо Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту вокзалів: які з них працюють, а які – закриті

Коли відправиться потяг

Як повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, пріоритет надаватимуть дітям з інвалідністю.

Поїзд відправиться з Київського вокзалу сьогодні о 19:13.

Нагадаємо, що відтепер Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень. Переглянути актуальні рейси на 1 березня можна за посиланням або на офіційних сторінках перевізника.



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