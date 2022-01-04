Укрзалізниця придбає 30 плацкартних вагонів з сучасним обладнанням

Укрзалізниця придбає 30 плацкартних вагонів для найбільш популярного сегмента пасажирських перевезень. Відповідний тендер 31 грудня оголосили в системі Prozorro.

Вагони закуповуватимуть за державні гроші, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури. Вони матимуть сучасні елементи екстер'єру та інтер'єру.

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Як повідомили у пресслужбі, у нових плацкартних вагонах встановлять:

сучасне LED-освітлення;

вакуумні санвузли;

розетки з USB-портами;

сучасну систему кондиціювання повітря.

Конструктивна швидкість таких вагонів становитиме 160 кілометрів на годину, а термін служби – не менше, аніж 30 років.

Завдяки закупівлі цієї партії ми зможемо повноцінно формувати поїзди з різних типів нових вагонів та пропонувати пасажирам комфортні поїздки за різними ціновими категоріями,

– заявив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 2 лютого. Аукціон відбудеться 10 березня. Усі вагони компанія отримає не пізніше, аніж 31 грудня 2023 року.

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Також Укрзалізниця планує у 2022 році замовити за гроші держбюджету ще 70 вагонів сидячого типу. Відповідний тендер оголосять вже найближчим часом.

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