Відвеземо вас у Крим, – Укрзалізниця промовисто привітала Зеленського з днем народження

В Укрзалізниці 25 січня зворушливо привітали президента Володимира Зеленського з днем народження. Пообіцяли відвезти главу держави у вільний Крим.

Привітання оприлюднили у телеграм-каналі Голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

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З днем народження, Президенте! Вірю, що одного дня відвеземо вас поїздом до моря в Криму!

– написали в УЗ.

Зеленський подякував за привітання

Так, Зеленський 25 січня відзначав свій 45 день народження. У традиційному зверненні він подякував за зворушливі слова підтримки й привітання, які почув від багатьох різних людей: від військових, лідерів і звичайних людей, від всіх українців та іноземців, від колег тепер і колег раніше.

"Дякую вам усім! І побажання у нас із вами одне, я вважаю, насправді. Спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України. І вона буде. Я знаю", – переконаний президент.

Як вітали президента