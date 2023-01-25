Відвеземо вас у Крим, – Укрзалізниця промовисто привітала Зеленського з днем народження
Джерело:телеграм "Залізні зміни"
В Укрзалізниці 25 січня зворушливо привітали президента Володимира Зеленського з днем народження. Пообіцяли відвезти главу держави у вільний Крим.
Привітання оприлюднили у телеграм-каналі Голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.
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З днем народження, Президенте! Вірю, що одного дня відвеземо вас поїздом до моря в Криму!
– написали в УЗ.
Зеленський подякував за привітання
Так, Зеленський 25 січня відзначав свій 45 день народження. У традиційному зверненні він подякував за зворушливі слова підтримки й привітання, які почув від багатьох різних людей: від військових, лідерів і звичайних людей, від всіх українців та іноземців, від колег тепер і колег раніше.
"Дякую вам усім! І побажання у нас із вами одне, я вважаю, насправді. Спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України. І вона буде. Я знаю", – переконаний президент.
Як вітали президента
- Перша леді опублікувала зворушливе фото з чоловіком. Олена Зеленська наголосила, що, попри всі випробування, він залишається тим хлопцем, якого вона покохала у 17 років.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський – справжній, порядний, сильний.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, президент уособлює дух України.
- Загалом лунало безліч теплих слів. Політики зазначали, що в лексиконі Зеленського немає слова "неможливо".