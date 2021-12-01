Укрзалізниця призначила 2 додаткові потяги до Польщі

Вони курсуватимуть з 11 та 12 грудня.

До речі Укрзалізниця запустила "Лижний експрес": звідки й куди відправлятиметься

Укрзалізниця отримала 5 нових купейних пасажирських вагонів. На них виділили гроші із державного бюджету. Від початку 2021 року вже отримали 10 зі 100 нових вагонів. До кінця року мають отримати ще 10. Їх виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.

Потяги курсуватимуть на найдовшому у країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів. Він поєднує аж 16 міст.