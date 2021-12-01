Укрзалізниця призначила 2 додаткові потяги до Польщі
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця запускає 2 додаткових маршрути до Польщі. Потяги відправлятимуть з Одеси та Львова та прямуватимуть до Перемишля.
Вони курсуватимуть з 11 та 12 грудня.
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Додаткові маршрути
- Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня. Він відправлятиметься з Одеси о 18:22 та прибуватиме до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.
- Поїзд №89/90 відправлятиметься з 12 грудня зі Львова о 16:20, до Перемишля прибуватиме о 18:19. Звідти він відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.
Укрзалізниця показала нові вагони
Укрзалізниця отримала 5 нових купейних пасажирських вагонів. На них виділили гроші із державного бюджету. Від початку 2021 року вже отримали 10 зі 100 нових вагонів. До кінця року мають отримати ще 10. Їх виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.
Потяги курсуватимуть на найдовшому у країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів. Він поєднує аж 16 міст.
Серед особливостей у нових вагонах є сповивальні столики, екологічно чисті туалети, системи відеоспостереження у загальних зонах, сучасні кондиціонери, розетки та USB-порт, сигналізація