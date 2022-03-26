Укрзалізниця призначила безплатний евакуаційний рейс до Чехії

26 березня 2022 , 18:54
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Укрзалізниця продовжує допомагати державі евакуювати громадян із "гарячих" точок. Вона доставляє їх у більш безпечні міста або за кордон.

Зараз разом з чеською залізницею перевізник вирішив призначити додатковий евакуаційний рейс до Чехії. Він буде безплатним.

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Безплатний евакуаційний рейс УЗ до Чехії 

Так, 27 березня можна буде вирушити з України до чеського Богуміна. 

Потяг №911 Мостиська II Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська о 15:15 та прибуватиме до Богуміна о 21:26.

В Укрзалізниці порадили один зі шляхів добирання до Мостиськ – електричкою зі Львова, яка відбуває о 9:02, і прибуває на станцію Мостиська II об 11:03.

Зверніть увагу! Нещодавно УЗ запустила сайт для громадян, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Усе про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси – можете переглянути за посиланням. 

Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня

До Польщі:

  • №35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • №715/716 Київ Пасажирський – Вінниця (11:25) – Пшемисль* о 08:30;
  • №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до станції Ягодин) о 10:30;
  • №814/813 Львів – Хелм о 17:02;
  • №35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;
  • №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм* о 19:13;
  • №7616 Ягодин – Хелм о 22:25.

До Словаччини:

  • №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* об 11:35 (прибуття 13:49);
  • №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* об 16:50 (прибуття 18:13).

До Угорщини:

  • протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;
  • №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;
  • №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

До Румунії:​

  • Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія) о 23:23;

До Австрії:

  • №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень о 14:07.

Зауважимо, Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами. Потяги, на які потрібно купити квиток, внизу позначені зірочками.

Слід зауважити, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

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Автор: Марта Касіянчук