Укрзалізниця призначила безплатний евакуаційний рейс до Чехії

Укрзалізниця продовжує допомагати державі евакуювати громадян із "гарячих" точок. Вона доставляє їх у більш безпечні міста або за кордон.

Зараз разом з чеською залізницею перевізник вирішив призначити додатковий евакуаційний рейс до Чехії. Він буде безплатним.

Зауважте Через комендантську годину в Запоріжжі Укрзалізниця змінює маршрут низки поїздів

Безплатний евакуаційний рейс УЗ до Чехії

Так, 27 березня можна буде вирушити з України до чеського Богуміна.

Потяг №911 Мостиська II – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська о 15:15 та прибуватиме до Богуміна о 21:26.

В Укрзалізниці порадили один зі шляхів добирання до Мостиськ – електричкою зі Львова, яка відбуває о 9:02, і прибуває на станцію Мостиська II об 11:03.

Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня

До Польщі:

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№715/716 Київ Пасажирський – Вінниця (11:25) – Пшемисль* о 08:30;

№901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до станції Ягодин) о 10:30;

№814/813 Львів – Хелм о 17:02;

№35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;

№67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм* о 19:13;

№7616 Ягодин – Хелм о 22:25.

До Словаччини:

№8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* об 11:35 (прибуття 13:49);

№961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* об 16:50 (прибуття 18:13).

До Угорщини:

протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;

№33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;

№32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

До Румунії:​

Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія) о 23:23;

До Австрії:

№749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень о 14:07.

Нещодавно УЗ запустила сайт для громадян, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Усе про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси – можете переглянути за посиланням.

Зауважимо, Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами. Потяги, на які потрібно купити квиток, внизу позначені зірочками.

Слід зауважити, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

Цікаво знати – які плани в УЗ на "золотий вагон" Медведчука: дивіться відео