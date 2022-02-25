Укрзалізниця скасовує приміські потяги між Харковом та Донецькою областю

З міркувань безпеки пасажирів Укрзалізниця скасовує з 25 лютого приміські потяги, що курсують між Донецькою областю та Харковом.

Через військове вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця скасувала та обмежила кілька напрямків потягів.

До теми Укрзалізниця скасувала кілька потягів у напрямку Сум

Зокрема, відомо про призупинення 4 напрямків:

№ 7057 Харків – Бахмут,

№ 7096 Бахмут – Харків,

№ 7088 Костянтинівка – Харків,

№ 7087 Харків – Костянтинівка.

Раніше повідомлялося, що низка поїздів прямуватимуть в обхід ділянки Харків-Куп'янськ.

:Наразі також не курсує "Слобожанський експрес" № 888/887 Попасна – Харків та № 885/886 Харків-Ворожба. Поїзди №91 Київ – Львів та №15 Харків – Рахів курсуватимуть маршрутом через Київ-Фастів-Козятин-Шепетівку-Здолбунів. Те ж саме у зворотному напрямку.

В Укрзалізниці нагадали також, що регулярні пасажирські рейси наразі не заходять до Херсона, Конотопа та прикордонних міст на сході країни. Евакуації тривають.

24 лютого приблизно о 5 годині ранку Росія почала обстрілювати стратегічні об'єкти України. Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!