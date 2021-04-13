Укрзалізниця змінює розклад через карантин: які рейси скасують

Укрзалізниця в березні – квітні внесла часткові зміни в розклад поїздів далекого сполучення. У частини напрямів на захід України зменшиться кількість рейсів, а деякі просто скасували. Однак їх можуть відновити у будь-який момент, коли з'явиться попит.

Зменшиться кількість рейсів за 2 напрямами, а також 3 потяги скасують. Це пояснюють невигідністю маршрутів, що зумовлено карантинними обмеженнями.

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Детальніше про зміни в розкладі

У зв'язку з низьким попитом на перевезення в період карантину, в Укрзалізниці вирішили скасувати кількість рейсів до Західної України.

Які рейси скасують

З 13 квітня – № 29/30 Київ – Ужгород. У ньому курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, однак на період 11 – 25 квітня розкупили тільки 2% квитків.

З 13 квітня – № 5/6 Ужгород – Херсон. У ньому вже було 6 вагонів з 10. З 11 по 25 квітня за квитками там мало їхати менш ніж 1% від можливої кількості пасажирів.

З 14 квітня – № 243/244 Київ – Рахів. За напрямом вже курсували тільки 11 вагонів з 18. У них на цей самий період розкупили 7% квитків.

У яких потягів зменшиться кількість рейсів на тиждень

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень, а раніше було 5 разів на тиждень. Будуть їхати з Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень, коли раніше було 5 разів на тиждень. Вони прямуватимуть із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

Це також пояснюють економічною необґрунтованістю в умовах локдаунів. Крім цього, Укрзалізниця відновила курсування низки поїздів до Закарпатської області. Це зробили одразу після покращення епідеміологічної ситуації.

У якому випадку потяги відновлять

Укрзалізниця повідомляє, що моніторить пасажиропотік на щоденній основі. Компанія – готова миттєво відновлювати рейси.

Це будуть робити, якщо помітять значне підвищення попиту на альтернативні маршрути цих напрямів. Також планують додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону.

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Що робити, якщо ваш потяг скасовули

За кожним напрямком є широкий вибір альтернативних рейсів. У випадку, якщо у списку скасованих був ваш потяг, то вам повернуть повну вартість квитка.

Тому можна забрати гроші та придбати інший квиток. Також у вас буде змога обрати інший вид транспорту, який вам підійде в цей момент.

Наразі в червоній зоні карантину перебувають 13 регіонів: місто Київ та Київська область, Житомирська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Черкаська, Львівська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Харківська області. Із них вже 3 підходять до того, щоб через кілька днів перейти до жовтої зони. Детальніше – за посиланням



Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу