Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

Укрзалізниця змогла відновити можливість купівлі квитків онлайн після наймасштабнішої в історії компанії кібератаки. Відновлення роботи сайту та застосунку зайняло 89 годин безперервної роботи фахівців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Черги в касах і паперові квитки: хто міг стояти за масштабною кібератакою на Укрзалізницю

Що відомо про відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниці

У компанії розповіли, що відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці зайняло 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки на ключові операційні системи залізниці.

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб,

– зазначили в Укрзалізниці.

До слова, раніше в Укрзалізниці повідомили, що компенсують пасажирам незручності, які були викликані масштабною кібератакою. Зокрема наразі тих, хто придбав паперовий квиток у період хакерської атаки, безплатно приймають у платних залах очікування та пригощають чаєм у потягах. У компанії обіцяють запустити ще низку "компліментів" після відновлення системи.

У компанії наголосили, що витоку жодної сенситивної інформації не допущено. Наразі залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери продовжують роботу над відновлення роботи решти сервісів, насамперед клієнтських.

В Укрзалізниці додали, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні, а поїзди курсують за розкладом.