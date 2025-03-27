Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
- Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки, що вимагало 89 годин безперервної роботи фахівців.
- На першому етапі відновлено базовий функціонал для продажу та повернення квитків, а витоку сенситивної інформації не допущено.
Укрзалізниця змогла відновити можливість купівлі квитків онлайн після наймасштабнішої в історії компанії кібератаки. Відновлення роботи сайту та застосунку зайняло 89 годин безперервної роботи фахівців.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Що відомо про відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниці
У компанії розповіли, що відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці зайняло 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки на ключові операційні системи залізниці.
На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб,
– зазначили в Укрзалізниці.
До слова, раніше в Укрзалізниці повідомили, що компенсують пасажирам незручності, які були викликані масштабною кібератакою. Зокрема наразі тих, хто придбав паперовий квиток у період хакерської атаки, безплатно приймають у платних залах очікування та пригощають чаєм у потягах. У компанії обіцяють запустити ще низку "компліментів" після відновлення системи.
У компанії наголосили, що витоку жодної сенситивної інформації не допущено. Наразі залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери продовжують роботу над відновлення роботи решти сервісів, насамперед клієнтських.
В Укрзалізниці додали, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні, а поїзди курсують за розкладом.