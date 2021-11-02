Укрзалізниця відновила поїзд Мукачево – Будапешт: який графік
2 листопада 2021 , 09:35Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця відновила курсування міжнародного поїзда Мукачево – Будапешт. Наразі вже можна придбати квитки на рейси.
У компанії попередили, що купити проїзні документи можна лише в касах вокзалів. Про це в компанії розповіли 1 листопада.
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Поїзд Мукачево – Будапешт знову курсуватиме
З 2 листопада УЗ відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп та Захонь,
– розповіли в компанії.
Там пояснили за яким графіком курсуватиме потяг:
- щодня відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37;
- з Будапешта відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.
До речі, рейс Мукачево – Будапешт запустили у грудні 2018 року.
Коротко про останні новини Укрзалізниці
- Компанія з 4 листопада після 1,5-річної перерви відновлює курсування поїзда №67/68 Київ – Варшава.
- До речі, наразі навіть для подорожей міжобласного сполучення обов'язково потрібно мати сертифікат про вакцинацію або результату тесту.
- Станом на кінець жовтня, Укрзалізниця розгорнула Центри вакцинації вже на 30 вокзалах українських міст. Ба більше, щеплення від коронавірусу там отримали понад 20 тисяч осіб.