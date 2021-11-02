Укрзалізниця відновила поїзд Мукачево – Будапешт: який графік

2 листопада 2021 , 09:35
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Укрзалізниця відновила курсування міжнародного поїзда Мукачево – Будапешт. Наразі вже можна придбати квитки на рейси.

У компанії попередили, що купити проїзні документи можна лише в касах вокзалів. Про це в компанії розповіли 1 листопада. 

Читайте більше Випереджаючи графік: Укрзалізниця отримала 5 нових пасажирських вагонів

Поїзд Мукачево – Будапешт знову курсуватиме

З 2 листопада УЗ відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп та Захонь,
– розповіли в компанії. 

Там пояснили за яким графіком курсуватиме потяг:

  • щодня відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37;
  • з Будапешта відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

До речі, рейс Мукачево – Будапешт запустили у грудні 2018 року

Коротко про останні новини Укрзалізниці

Автор: Діана Квасневська