Укрзалізниця стабілізувала онлайн-сервіси: відновлено планування подорожей з пересадками
- Укрзалізниця стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків після кібератаки.
- У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, а протягом дня з'явиться онлайн-табло руху поїздів.
Нещодавно масштабна кібератака росіян спричинила збій у системах Укрзалізниці. Станом на ранок суботи, 29 березня, онлайн-сервіси з продажу квитків працюють стабільно.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. Уночі там "переїхали" на нову платформу.
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Відновлення онлайн-продажів квитків
Відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці потребувало 89 годин безперервної роботи фахівців. Опісля система переживала пікові навантаження, тож в компанії попереджали про тимчасові технічні перебої.
Після "переїзду" на нову платформу там активно відновлюють додатковий функціонал.
У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, а протягом дня з'явиться онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.
Черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом,
– написали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, кібератака була "дуже системною, нетривіальною та багаторівневою". Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацювали з кібердепартаментом Служби безпеки України.