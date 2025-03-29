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24 Канал Новини України Укрзалізниця стабілізувала онлайн-сервіси: відновлено планування подорожей з пересадками
29 березня, 12:24
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Укрзалізниця стабілізувала онлайн-сервіси: відновлено планування подорожей з пересадками

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Укрзалізниця стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків після кібератаки.
  • У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, а протягом дня з'явиться онлайн-табло руху поїздів.

Нещодавно масштабна кібератака росіян спричинила збій у системах Укрзалізниці. Станом на ранок суботи, 29 березня, онлайн-сервіси з продажу квитків працюють стабільно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. Уночі там "переїхали" на нову платформу.

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Відновлення онлайн-продажів квитків

Відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці потребувало 89 годин безперервної роботи фахівців. Опісля система переживала пікові навантаження, тож в компанії попереджали про тимчасові технічні перебої.

Після "переїзду" на нову платформу там активно відновлюють додатковий функціонал.

У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, а протягом дня з'явиться онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.

Черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом,
– написали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, кібератака була "дуже системною, нетривіальною та багаторівневою". Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацювали з кібердепартаментом Служби безпеки України.