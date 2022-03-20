Укрзалізниця відновлює курсування приміських потягів на Запоріжжі

21 березня на Придніпровській залізниці курсуватимуть приміські поїзди. Йдеться, зокрема, й про рейси до Запоріжжя.

Так, вже відзавтра у Запоріжжі відновиться робота приміського залізничного сполучення.

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У напрямку Запоріжжя курсуватимуть наступні потяги:

Запоріжжя-2 – Канцерівка – Запоріжжя-2

Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2

Дніпро – Запоріжжя

Нікополь – Запоріжжя – Нікополь

Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя

Рейси у напрямку Запоріжжя не єдині, які здійснюватимуться на Придніпровській залізниці 21 березня.

Курсуватимуть й такі приміські поїзди:

Дніпро – Кам'янське – Дніпро

Дніпро – П'ятихатки – Дніпро

П'ятихатки – Кривий Ріг – П'ятихатки

Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг

П'ятихатки – Тимкове – П'ятихатки

Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт

Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро

П'ятихатки – Рокувата – П'ятихатки

Дніпро – Чаплине – Дніпро

Чаплине – Синельникове

Дніпро – Межова – Дніпро

Чаплине – Межова – Чаплине

Дніпро – Покровськ – Дніпро

Дніпро – Лозова – Дніпро

Лозова – Синельникове

Синельникове – Дніпро

Красноград – Дніпро – Красноград

Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове

П'ятихатки – Терни – П'ятихатки,

П'ятихатки – Червоний Шахтар – П'ятихатки

Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг

Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь

Нікополь – Тимкове – Нікополь

Марганець – Нікополь

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