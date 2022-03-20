Укрзалізниця відновлює курсування приміських потягів на Запоріжжі

20 березня 2022 , 22:46
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Джерело:

Укрзалізниця

21 березня на Придніпровській залізниці курсуватимуть приміські поїзди. Йдеться, зокрема, й про рейси до Запоріжжя.

Так, вже відзавтра у Запоріжжі відновиться робота приміського залізничного сполучення.

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У напрямку Запоріжжя курсуватимуть наступні потяги:

  • Запоріжжя-2 – Канцерівка – Запоріжжя-2
  • Запоріжжя-Ліве –  Запоріжжя-2
  • Дніпро – Запоріжжя
  • Нікополь – Запоріжжя – Нікополь
  • Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя

Рейси у напрямку Запоріжжя не єдині, які здійснюватимуться на Придніпровській залізниці 21 березня.

Курсуватимуть й такі приміські поїзди:

  • Дніпро – Кам'янське – Дніпро
  • Дніпро – П'ятихатки – Дніпро
  • П'ятихатки – Кривий Ріг – П'ятихатки
  • Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг
  • П'ятихатки – Тимкове – П'ятихатки
  • Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт
  • Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро
  • П'ятихатки – Рокувата – П'ятихатки
  • Дніпро – Чаплине – Дніпро
  • Чаплине – Синельникове
  • Дніпро – Межова – Дніпро
  • Чаплине – Межова – Чаплине
  • Дніпро – Покровськ – Дніпро
  • Дніпро – Лозова – Дніпро
  • Лозова – Синельникове
  • Синельникове – Дніпро
  • Красноград – Дніпро – Красноград
  • Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове
  • П'ятихатки – Терни – П'ятихатки,
  • П'ятихатки – Червоний Шахтар – П'ятихатки
  • Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг
  • Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь
  • Нікополь – Тимкове – Нікополь
  • Марганець – Нікополь
Увага! 21 березня з Луганської області, де окупанти постійно ведуть обстріли, Укрзалізниця має провести евакуацію  потягом. 

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Автор: Марта Касіянчук