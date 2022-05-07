Укрзалізниця відновлює рух потягів до Бородянки

Укрзалізниця відновила сполучення в напрямку Бородянки, що на Київщині. Через руйнування моста потяги туди не їздили протягом 2 місяців.

Сполучення припинилося в момент евакуації 5 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на розклад потягів на сайті Укрзалізниці. Там вказано, що з 7 травня вже курсуватиме приміський потяг "Бородянка – Святошин".

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Як саме зруйнували сполучення

У цей момент на потяг чекали тисячі жителів Ірпеня. Проте транспорт так і не приїхав, оскільки відбувся ворожий авіаналіт.

Росіяни розбомбили сполучення, яке мало врятувати людей. Про те, що почалися відновлювальні роботи, стало відомо вже 8 квітня.

Тоді керівник Південно-Західної залізниці Андрій Букін розповів, що загалом на таку роботу потрібно 3 місяці. Проте додав, що все спробують зробити впродовж одного – до 8 травня.

Росія продовжує бити по залізниці

3 травня Росія здійснила масовану ракетну атаку українських міст. Головними цілями наведень переважно були об'єкти залізничної інфраструктури.

Ворог зміг влучити в об'єкти 6 областей:

Дніпропетровської;

Кіровоградської;

Львівської;

Вінницької;

Київської;

Закарпатської.

Тоді наші захисники з Повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети летіли з різних напрямків. На щастя, частину з них змогли збити, проте влучання таки завдали шкоди.

Зокрема, у Львові через удар, були проблеми зі світлом одразу в кількох районах. А місцем, де були найсерйозніші пошкодження залізниці, стало Кам'янське на Дніпропетровщині. Там влада міста навіть констатувала, що невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення.

Головною відмінністю від попередніх атак стало те, що також обстріли зачепили Закарпаття. Проте зупинки транспорту були недовготривалі та далеко не всюди вони трапилися. Там поцілили в підстанцію біля одного з вокзалів регіону, тому виникла пожежа.

Повторилося все наступного дня

Наступного дня це повторилося в трохи менших масштабах, але теж по всій країні. Але тоді вже одна ракета влучила в центр Дніпра. На Одещині зафіксували одразу 2 "прильоти" за 4 травня.

Тоді в Укрзалізниці одразу попередили пасажирів про значні затримки в розкладі прибуття потягів. Загалом запізнювалися 20 рейсів, у деяких із яких були затримки на 11 годин.

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