Укрзалізниця заплатила понад 18 мільйонів гривень штрафу

Укрзалізниця сплатила штраф у розмірі 18,3 мільйона гривень, накладений Антимонопольним комітетом. Крім того, національний перевізник припинив стягувати окрему плату за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.

Укрзалізниця намагалася оскаржити рішення АМКУ у суді, але Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог. Наразі триває апеляційне провадження.

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За що оштрафували Укрзалізницю

Раніше Укрзалізниця самостійно запровадила термін "малодіяльна вантажна станція" і стягував окрему плату за додаткову послугу з подачі вагонів на ці станції.

На основі створеного переліку станцій Укрзалізниця одноосібно ініціювала підписання зі своїми клієнтами додаткових угод до договорів про надання послуг з перевезення вантажів з або на малодіяльні станції,

– пояснили в АМКУ.

У Комітеті наголосили, що підписання цієї угоди було безальтернативною умовою надання клієнтам залізниці послуг перевезень. А це, своєю чергою, створювало нерівні умови отримання послуги.

Клієнти, які користувалися малодіяльними станціями, сплачували більше за обслуговування вантажів, ніж ті, які цими станціями не користувалися.

За даними АМКУ, Укрзалізниця стягувала підвищену оплату за обслуговування малодіяльних станцій із січня 2019 року до вересня 2020 року.

Цю послугу неможливо було б запровадити за умов значної конкуренції на ринку, адже клієнти могли б відмовитись від підписання додаткової угоди. У 2018 – 2020 роках компанія займала 100% монопольне становище,

– додали в АМКУ.

Зрештою, УЗ сплатила накладений Комітетом штраф та припинила стягування додаткової плати за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.