Уламки російської ракети впали на територію Музею Пирогово у Києві

Російські окупанти вранці 14 січня атакували Україну ракетами. Захисники українського неба блискуче руйнують плани ворога.

Новину повідомив Олександр Ткаченко. Він зауважив, що чергова субота почалася з терористичної атаки на Київ.

Зверніть увагу Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: в Україні вводять екстрені та аварійні вимкнення

Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі,

– заявив Ткаченко.

Він опублікував кадри з місця інциденту.

Уламки ракети / Олександр Ткаченко

Що кажуть у музеї

У музеї розповіли, що, на щастя, ніхто не постраждав. Люди дуже оперативно зреагували на повідомлення про тривогу й перейшли в укриття цивільного захисту. На жаль, уламки почали летіти за декілька хвилин до того, як сповістили про загрозу.

Ворог зіпсував прекрасний зимовий ранок. Водночас, на щастя, ніяких наслідків для цінних експонатів не було. Музей звернувся до поліції та ДСНС. Всі уламки – зібрали. Їх ідентифікують.

У Музеї Пирогово впали уламки ракети, яку збили захисники українського неба. Це сталося вдалині від людських осель.