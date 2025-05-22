Уламки російського БпЛА впали на території школи в Києві: у КМВА розповіли про наслідки
- 22 травня уламки російського дрона-камікадзе впали на території школи в Дарницькому районі Києва.
- За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, обійшлося без постраждалих та займання.
Російська армія вранці 22 травня атакувала Київ безпілотниками типу "Шахед". Уламки ворожого дрона-камікадзе впали в одному з районів столиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ
Тимур Ткаченко розповів, що уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі.
На щастя, обійшлося без постраждалих і займання,
– написав начальник Київської міської військової адміністрації.
До цього у столиці чули вибухи через атаку російськими безпілотниками. Відбій у Києві оголосили о 08:36.
Раніше ППО у Києві також працювало вночі 21 травня. На підльоті до міста, у Київській області також знищували російські "Шахеди" наші захисники.
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