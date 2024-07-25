У США зробили заяву після падіння уламків "Шахедів" у Румунії

На території Румунії, ймовірно, було виявлено уламки російських "Шахедів". У Держдепі США заявили про готовність сприяти Бухаресту у розслідуванні інцидентів.

У Штатах заявили про повну довіру до дій румунської влади. Відповідну заяву під час брифінгу зробив речник Держдепу Метью Міллер, передає 24 Канал.

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Як у США коментують інцидент із падінням "Шахедів" у Румунії

США висловили готовність сприяти Румунії у розслідуванні інциденту з падінням "Шахедів", які Росія використовує для атак на Україну.

Міллер підкреслив, що уряд Румунії проводить розслідування цього інциденту, і США повністю довіряють діям румунської сторони.

Це розслідування проводиться румунською владою. Очевидно, що це відбувається на їхній території. Якби вони звернулися до нас з проханням про будь-яку співпрацю, ми, звичайно, були б готові це зробити,

– сказав Міллер.

Зауважимо, що вже вдень 25 липня глава румунського МЗС підтвердила інформацію, що на території її країни було виявлено уламки "Шахедів". Вона додала, що Румунія проінформувала про інцидент своїх союзників.