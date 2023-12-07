Тільки-но злетів з аеропорту: у Бурятії загорівся літак

У російському місті Улан-Уде, що є столицею Бурятії, загорівся вантажний літак. Повітряне судно спалахнуло, як тільки злетіло з аеропорту.

Про інцидент повідомляють російські телеграм-канали. Аби врятуватися, пілоту літака довелося скидати паливо у повітрі, передає 24 Канал.

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Літак загорівся відразу після зльоту

Як повідомляють у мережі, вантажний літак ТУ-204 злітав з аеропорту "Байкал", що в столиці Бурятії Улан-Уде. Буквально за кілька хвилин у повітряного судна спалахнув лівий двигун. Інцидент зранку 7 грудня стався з літаком авіакомпанії "Авістар-ТУ".

В Улан-Уде загорівся літак: дивіться відео

Після того, як літак спалахнув, екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію диспетчерам й усі служби аеропорту "Байкал" були приведені в стан підвищеної готовності. Аби врятуватися й уникнути масштабної авіакатастрофи, екіпажу літака довелося скидати паливо у повітрі. Лише після цього судно вдалося посадити.

На злітно-посадній смузі ТУ-204 очікувало кілька пожежних машин, та навіть карети швидкої. Як повідомляє місцева влада, під час цього інциденту ніхто не постраждав, а руйнувань вдалося уникнути.

Екіпаж літака скидав паливо у повітрі: дивіться відео

Що стало причиною загоряння літака – наразі невідомо.Втім, транспортна прокуратура вже почала встановлювати обставини, а спеціальна експертна комісія планує провести перевірку.

Й хоча, окупанти намагаються не визнавати цього й заявляють, мовляв, санкції Заходу "не діють", втім, таким вкидам можуть повірити лише росіяни. До прикладу, нещодавно у Росії ледь вдалося посадити пасажирський боїнг, оскільки на літаку зламалося шасі. Окупанти кілька годин ремонтували борт, щоб він зміг продовжити рейс.

Скільки літаків втратила Росія через санкції

Скільки б пропагандисти не заявляли, що Росія буцімто "не відчуває" дій санкцій, проте реальний стан речей зовсім інший. Ба більше, окупантам довелося визнати, що через брак запчастин вже втрачено 76 пасажирських літаків.

Те, що антиросійські санкції діють та мають результат, довелося визнати голові міністерства транспорту Росії Віталію Савельєву.

"Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден", – бідкався Савельєв.