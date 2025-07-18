У Путіна є 2 варіанти розвитку подій у війні, з огляду на погрози Трампа

Дональд Трамп дав Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб той погодився припинити війну проти України. Цікаво, як вчинить кремлівський диктатор, адже попередні спроби з ним домовитись не були успішними.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що пропозиція Трампа щодо 50 днів може бути сприйнята Путіном по-різному. Він назвав 2 варіанти розвитку подій.

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Як діятиме Путін у відповідь на погрози Трампа?

Павло Лакійчук вважає, що у Путіна є 2 варіанти, як діяти у ситуації, коли Трамп погрожує введенням тарифів.

Перший – кремлівський диктатор міг би прийняти умови президента США. Звісно, Путін, як і раніше, ймовірно, продовжував би гратись із Трампом, імітуючи готовність до миру.

Раніше диктатор вже намагався так робити. Він звинувачував Україну, мовляв, Росія начебто прагне завершення війни, але українські військові озброюються та перегруповують свої сили.

Важливо! Останнім часом Дональд Трамп став жорсткіше ставитися до війни Росії проти України, і важливу роль у цьому відіграв, ймовірно, генерал Кіт Келлог. Під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп пригрозив ввести 100% мита проти партнерів Росії, якщо Путін не погодиться на мир за 50 днів, а також пообіцяв Україні мільярдну військову допомогу.

Другий – Росія продовжуватиме наступ на Україну, попри критичне становище та негативні наслідки для економіки.

Росія, судячи з риторики Путіна і його політиків, налаштована на конфронтаційний шлях,

– сказав Лакійчук.

Він додав, що таким чином Росія зриває маску і демонструє своє реальне обличчя.