Під'їзд просто склався: уманці розповіли про перші хвилини після ракетного удару

На світанку 28 квітня Росія завдала ракетного удару по Умані, що на Черкащині. Внаслідок цього був зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки, знищені 27 квартир з 46. Мешканці міста розповіли детальніше про момент удару.

Зокрема, місцевий підприємець та волонтер Роман Гурочкін розповів, що прямий удар по Умані був першим з початку повномасштабного вторгнення Росії. А також це була перша трагедія такого масштабу у місті.

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"Під'їзд просто склався"

Мешканець Умані В'ячеслав Безкровний розповів детальніше і про сам момент ракетного удару. Він проживає поруч із багатоповерхівкою, куди влучила російська ракета.

Будинок чоловіка розташовується за 50 метрів від місця прильоту. У момент вибуху, як й інші українці, він з дружиною і чотирирічною донькою спали вдома.

Ми підірвалися, дитину сховали в туалет між основних стін, за вікном все було в диму, нічого не було видно. Коли трохи стихло, спустився вниз – частини сусіднього будинку не було, один під'їзд просто склався. Всюди кричали люди, все горіло, було повно побитих машин, наша машина теж була побита,

– розповів В'ячеслав Безкровний.

"В цьому будинку жив мій однокласник з батьком, вже їх немає. Однокласниця щойно приїхала. Її теж вже немає, всі загинули", – сказав чоловік.

Уманці приголомшені та налякані

Про момент та наслідки удару розповіли й інші місцеві мешканці. Так, уманець Анатолій, який проживає у сусідньому будинку, розповів, що внаслідок вибуху у його власній квартирі уламки вибили вікно на балконі та пошкодили стіни. Сам чоловік зі сім'єю переїхав у село поблизу ще на початку повномасштабної війни, адже "у місті є об'єкти, які можуть зацікавити русню, і ми боялись". Це врятувало і самого Анатолія, і його близьких від можливих поранень чи загибелі.

Коли приїхав сюди, побачив, що тут будинок розвалений, частина кутова складена повністю, все горіло, все в диму. Людей діставали з пожежними машинами, з драбинами з усіх сторін. На восьмому поверсі загинув знайомий,

– розповів Анатолій.

Наразі на місці вибуху розбирають завали, задля чого стягнули техніку та людей з сусідніх міст. Рятувальникам допомагають волонтери та небайдужі українці, які, зокрема, приносять багато речей для постраждалих. Люди налякані, додав Анатолій, особливо діти: "Це дуже страшно".

Підприємець та волонтер Роман Гурочкін, який живе за кілька кілометрів, розповів, що після оголошення повітряної тривоги у місті чув, як у небо піднялася українська авіація.

А потім вибухи і поштовхи, пішла вібрація, стало ясно, що це удари по землі, через хвилин 15 почали знайомі в телеграм писати,

– поділився чоловік.

Пряме попадання російської ракети приголомшило всіх містян невеличкої Умані. "Коли їдеш містом і дивишся на обличчя людей, усі вони приголомшені: водії, пасажири, пішоходи. Людей зачепила ця ситуація, по всьому місту запах гару в повітрі", – розповів Роман.

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