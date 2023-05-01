Загинула майже відразу: трагічна історія Софії з Умані, чиє життя обірвав ракетний удар Росії

Унаслідок ракетного удару росіян по Умані загинула 11-річна Софія Шульга. Дівчинка загинула майже відразу, адже її квартира розташовувалася на восьмому поверсі.

Унаслідок ракетного удару також загинув старший брат Софії – 17-річний Кирило. Водночас батькам з молодшим братиком, 6-річним Михайликом, дивом вдалося вижити.

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Родина переїхала до Умані з Луганської області. Горідько Аліса, подруга загиблої дівчинки, пригадала, що пережила великий стрес, коли дізналася про смерть Софії.

Дівчинка дізналася про загибель Софії від своєї подруги. За її словами, Софія загинула майже відразу.

Стрес був великий. Ввечері я дізналася, що під завалами була моя подружка Софія зі старшим братом. Ми з нею вчилися в паралельному класі. Це було десь о 9 вечора, подружка написала мені, що Софія загинула майже відразу, бо її квартира була на восьмому поверсі з тієї сторони, де влучила ракета,

– сказала Аліса.

Валерія Макуха, вчителька Софії, розповіла про свою вихованицю. Вона підкреслила, що дівчинка була творчою і щирою.

"Загинула моя учениця, творча та щира дівчинка Софія Шульга. Неможливо підібрати слова підтримки батькам, які втратили найрідніших – дочку та сина. Софія назавжди у нашій пам'яті та серцях. Спи спокійно, наша блакитноока дівчинка", – сказала вона.

Також шокована такою втратою вчителька початкових класів Ольга Крижановська, яка вела Софію у перший клас.

6 років тому я вела її в перший клас, а вчора провела в останній путь. В мене багато фотографій та відео з її участю. Хочу аби світ знав, яке світле та миле дитя позбавили життя москалі,

– зазначила вона.

Софію і Кирила поховали 28 квітня. Прощання відбулось у храмі Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця".

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