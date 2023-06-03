Попри масовані ракетні атаки: у Міноборони розповіли, що контрнаступ буде йти за планом

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що попри постійні ракетні атаки Росії, плани щодо контрнаступу залишаються незмінними. Це власне, ще раз доводить, що росіяни "сіли в калюжу".

Гаврилов нагадав, що головна мета цих атак – зупинити контрнаступ та націлитися на центри прийняття рішень. Водночас посадовець стверджує, що українська ППО не дасть плану окупантів здійснитися.

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Плани щодо контрнаступу залишаються незмінними

Заступник міністра оборони назвав інтенсивне використання Росією балістичних ракет у травні "останнім стратегічним засобом". Крім того, він додав, що системи протиповітряної оборони України були "більш ніж на 90% ефективними" проти цих атак.

Для Росії стало величезним сюрпризом те, що ефективність балістичних ракет була майже нульовою проти сучасних систем протиповітряної оборони, які ми отримали від наших партнерів,

– зауважив Гаврилов.

Ба більше, за його словами, російські ракетні обстріли не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу.

"Ніщо не може зупинити наші зусилля, наше бажання та нашу впевненість у тому, що ми переможемо в цій війні. Україна розпочне контрнаступ, маючи намір звільнити наші території цього року", – підкреслив посадовець.

Чи готова Україна до контрнаступу