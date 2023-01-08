Загальна мобілізація в Україні: які є умови для призову на службу

8 січня 2023, 10:32
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На сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації. Тому є відповідні умови призову на службу.

Нині мобілізацію в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Про умови призову на службу – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Кого мобілізують в Україні

Призову на службу підлягають військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років.

До того ж мобілізувати можуть чоловіків без військового досвіду. Для цього їх відправляють на навчання, які тривають 1 місяць і більше.

Наразі найбільша потреба у таких фахівцях як стрілки та танкісти.

Хто не підлягає призову

На службу не можуть призвати таких осіб:

  • У кого є бронь від підприємства/організації;
  • У кого є висновок медкомісії про непридатність за станом здоров'я;
  • Громадяни, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи;
  • Студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки;
  • Народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим;
  • Ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;
  • Ті, хто мають трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • Одинокі матері чи батьки, які виховують дітей віком до 18 років;
  • Опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки неповнолітніх дітей;
  • Батьки, на вихованні яких є діти з інвалідністю.

Чи зобов'язані чоловіки повертатися в Україну під час війни

Якщо чоловік виїхав за кордон на більш ніж 3 місяці, то він має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Обов’язки військовозобов'язаних чоловіків за кордоном:

  • У семиденний строк з дня прибуття стати на військовий облік за новим місцем проживання,
  • Повідомляти відповідним органам про зміну персональних даних,
  • Надавати відповідним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в Україні.
Автор: Софія Ковнір