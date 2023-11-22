Дубінський у СІЗО: у Мінʼюсті розкрили умови його утримання
Джерело:hromadske
Стало відомо, які умови перебування Дубінського у СІЗО. Він сидить у камері разом із ще одним ув'язненим.
Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування чинного народного депутата Олександра Дубінського у СІЗО.
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Які умови в камері Дубінського
Чинний депутат перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. Вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення. У Мін'юсті додали, що Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.
На запитання журналістів, чи має Дубінський якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство зазначило, що це заборонено законодавчо. Також у Мінʼюсті додали, що скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.
Чому Дубінський перебуває у СІЗО
- Як повідомили у Службі безпеки України, народний депутат Олександр Дубінський входив у злочинну організацію, яка діяла під "дахом" російського ГРУ і навіть мав там свій позивний "Буратіно". Через це йому оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ), а також створенні злочинної організації й участі в ній (ч. 1 ст. 255 КК України).
- 13 листопада нардепу обрали запобіжний захід: нардеп буде у СІЗО впродовж 60 діб. Засідання проходило у закритому режимі, адже існувала загроза розголошення державної таємниці.
- Від 14 листопада Дубінський перебуває під вартою у державній установі "Київський слідчий ізолятор".