Умєров і Буданов провели нараду щодо майбутніх обмінів полоненими з Росією

У середу, 4 червня, відбулася робоча нарада Ради штабу щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. На ній обговорили початок реалізації формули обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військовослужбовців.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. Зустріччю головував очільник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

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Що відомо про нараду

За словами Умєрова, на нараді визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.

Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії. "Ми зобов’язані повернути кожного з них – з честю та вдячністю", – зазначив міністр.

Усі залучені структури отримали чіткі завдання. Окрім того, щодо етапів реалізації домовленостей налагоджено комунікацію з російською стороною, дії якої – "ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій".

Працюємо, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся додому. Це – питання державної відповідальності та національної гідності,

– додав Умєров.

Нагадаємо, під час пресконференції 4 червня Володимир Зеленський розповів, що наступний обмін полоненими може відбутися вже 7 – 8 червня. Росія нібито готова обміняти 500 військових, однак досі не передала Україні списки.