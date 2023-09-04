Умєров написав заяву про звільнення: його можуть призначити міністром оборони

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він повинен стати новим міністром оборони країни.

Голова Фонду державного майна Рустем Умєрова, якого Зеленський рекомендує на посаду міністра оборони України, написав заяву про звільнення з посади.

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Коли Рада розгляне заяву Умєрова

Умєров подав заяву 4 вересня. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.



Заява Рустема Умєрова / Верховна Рада

Зазначимо, що цього ж дня Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України. ЇЇ теж розглянуть на найближчому засіданні. Тож цілком ймовірно, що на цьому ж засідання Верховна Рада призначить нового очільника міноборони.

Чому Умєров може стати наступним міністром оборони