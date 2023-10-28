Жорсткі бої за Авдіївку тривають: у Міноборони назвали втрати Росії

Росія не залишає спроб захопити нові території України, проте наші військові дають ворогу гідну відсіч. Міністр оборони України розповів своєму американському колезі про ситуацію поблизу Авдіївки, яку росіяни безуспішно намагаються захопити.

️Міністр оборони Рустем Умєров поговорив телефоном з міністром оборони США Ллойдом Остіном.Вони обговорили поточну ситуацію на фронті.

Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

Росія втрачає солдат під Авдіївкою

Міністр оборони України розповів своєму американському колезі про втрати країни-агресорки на одному із найскладніших напрямків фронту.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів,

– сказав Умєров.

Втрати Росії під Авдіївкою оцінюють по-різному. Зокрема, у британській розвідці повідомляли, що на цьому напрямку країна-агресорка залучила приблизно 8 бригад, які зазнали суттєвих втрат. Саме на цьому напрямку наші захисники знищили рекордну кількість окупантів за добу: 1380 ворожих солдатів.

Крім цього, він подякував за підтримку України. Зокрема, за постачання зброї та артилерійських боєприпасів.

Росія намагається оточити Авдіївку