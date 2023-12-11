Мали відверту розмову, – Умєров поговорив з головою угорського Міноборони

Очільник Міноборони Рустем Умєров мав важливу телефонну розмову. Він поговорив з угорським колегою Крістофом Шалаєм-Бобровницьким.

Про це міністр оборони розповів у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Умєров підкреслив, що ця розмова "була відвертою", передає 24 Канал.

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Умєров поговорив з угорським колегою

Міністр оборони України наголосив, що розмова відбувалася у телефонному режимі. У ній Умєров висловив вдячність угорській стороні за надану підтримку нашій державі у боротьбі проти російського агресора.

Подякував Угорщині за підтримку України у сфері розмінування та медицини. Сподіваюсь на подальшу співпрацю,

– наголосив він.

Також Умєров наголосив, що запросив Крістофа Шалая-Бобровницького відвідати Київ з робочим візитом. Наразі невідомо, як саме відреагував угорський міністр на це запрошення.

Кулеба мав робочу зустріч із Сіярто

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 грудня провів зустріч з угорським колегою Петером Сіярто. Це була перша зустріч від 24 лютого 2023 року.

На ній міністри обговорили перспективу вступу України в ЄС. За словами глави МЗС України, це була "дуже довга, щира розмова".

Водночас Сіярто після розмови з Кулебою заявив, що не змінив думки стосовно відкриття переговорів для України щодо вступу в ЄС. Він сказав, що Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати, що Україна продовжить перемовини про вступ у ЄС у "взаємовигідний спосіб".

Сіярто також підкреслив, що очікує, що Україна повернеться до умов стосовно угорських менших, які були у 2015 році. Однак зазначив, що вони разом з Кулебою точно залишаться "відданими подальшому розвитку двосторонніх відносин".

Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14 – 15 грудня. Саме там мають розглянути рішення щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС, а також схвалити макрофінансову допомогу для нашої держави.