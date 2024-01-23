Отримаємо зброю, якої ще нема, і можемо перехитрувати Росію: які підсумки "Рамштайну"-18

У вівторок 23 січня відбулося 18 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Про його результати розкаже 24 Канал.

Під час засідання міністр оборони США Ллойд Остін закликав надати "більше рятівних систем ППО". Представники МО оптимістичні та підбивають підсумки яскравими цитатами. Наступний "Рамштайн" відбудеться за декілька тижнів, у лютому.

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Допомога буде: у МО закликали відставити паніку

Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто піднімає настрої про втрату підтримки Україною,

– висловився начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Більше зброї дальнього ураження

Партнери розуміють, що Україна потребує цієї зброї, тож працюватимуть над тим, щоб надавати її більше. Також мають наростити можливості для того, щоб збільшити виробництво боєприпасів і артилерійських систем. Говорили і про адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

Не тільки F-16: авіакоаліція надасть гелікоптери

Мовилося про те, що авіаційна, протиповітряна, артилерійська коаліція та коаліція морської безпеки посилять нашу державу, зокрема обговорюють питання надання союзниками додаткових гелікоптерів.

"Зброя, якої ще немає": які плани в України

В цьому році отримаємо зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати ворога і логістичні вузли,

– сказав Павлюк.

У 2024 році очікують на великі пакети допомоги від кількох держав.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував учасників засідання про ситуацію на фронті, а начальник ГУР Кирило Буданов доповів про безпекову ситуацію і плани росіян.

"Ми можемо перехитрувати Росію", – Умєров

Міністр оборони України подякував тим країнам, які взяли на себе лідерство у розробці коаліцій спроможностей:

США, Данія та Нідерланди – авіаційна коаліція;

Франція – коаліція артилерії;

Велика Британія та Норвегія – морська коаліція;

Німеччина і Польща – бронетанкова коаліція;

Естонія та Люксембург – ІТ-коаліція;

Литва – коаліція з розмінування.

За його словами, Росія не досягла жодного з бажаних результатів, адже кинула всю свою потугу на захоплення руїн двох міст – Бахмута та Мар'їнки. А штурмувала їх весь рік.

Окупанти готові пожертвувати 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі і мають необмежений мобілізаційний ресурс. А ще – шестиразову перевагу в артилерії і потенціал FPV-дронів, який перевищує потужності України у цій сфері. Тож МО зосередиться на оборонних технологіях.

Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації. За рахунок підвищення ефективності підбору персоналу, управління ланцюгом постачання і цифрових рішень. Це забезпечить нам технологічну та стратегічну перевагу,

– сказав Умєров.

Наступний "Рамштайн" відбудеться в середині лютого, напередодні засідання Ради України-НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі.