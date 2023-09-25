Унаслідок атаки росіян по Одещині є жертви: під завалами складу знайшли тіла двох працівників
Джерело:Олег Кіпер
Унаслідок атаки росіян по Одещині 25 вересня є жертва. З-під завалів складу, який атакували окупанти, знайшли тіла двох працівників підприємства.
Про першу жертву атаки повідомив керівник обласної військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер станом на 12:15. Через годину кількість жертв зросла – у ході рятувальної операції було знайдено тіло другого працівника.
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На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв'язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб,
– повідомили в ОВА.
У прокуратурі Одеської області тако повідомили про те, що унаслідок атаки ворога є загиблий. Там зазначили, що тіло чоловіка знайшли під час розбору завалів на території порту. Це співробітник одного з приватних підприємств.
Оновлення. Станом на 13:06 було знайдено тіло другого працівника складу.
"Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Висловлюю співчуття родині", – зазначив Олег Кіпер.
В ефірі нацмарафону керівник ОВА зазначав, що у цьому складі зберігалось близько тисячі тонн зерна.
Раніше влада повідомляла про одну поранену жінку унаслідок атаки.
Головне про нічну атаку
- Росія вночі атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед" та двома типами ракет.
- За даними Сил оборони Півдня окупанти запустили на Одещину 19 дронів, дві гіперзвукові ракети "Онікс" та 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху по різних областях України. 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони.