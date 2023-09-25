Унаслідок атаки росіян по Одещині є жертви: під завалами складу знайшли тіла двох працівників

Унаслідок атаки росіян по Одещині 25 вересня є жертва. З-під завалів складу, який атакували окупанти, знайшли тіла двох працівників підприємства.

Про першу жертву атаки повідомив керівник обласної військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер станом на 12:15. Через годину кількість жертв зросла – у ході рятувальної операції було знайдено тіло другого працівника.

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На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв'язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб,

– повідомили в ОВА.

У прокуратурі Одеської області тако повідомили про те, що унаслідок атаки ворога є загиблий. Там зазначили, що тіло чоловіка знайшли під час розбору завалів на території порту. Це співробітник одного з приватних підприємств.

Оновлення. Станом на 13:06 було знайдено тіло другого працівника складу.

"Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Висловлюю співчуття родині", – зазначив Олег Кіпер.

В ефірі нацмарафону керівник ОВА зазначав, що у цьому складі зберігалось близько тисячі тонн зерна.

Раніше влада повідомляла про одну поранену жінку унаслідок атаки.

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